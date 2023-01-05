Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Самолет "Победы", приземлившийся в Уфе из-за подозрительного предмета, вылетел в Челябинск

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Boeing 737 авиакомпании "Победа", следовавший рейсом Москва-Челябинск, который экстренно приземлился в Уфе из-за обнаружения подозрительного предмета на борту, отправился в пункт назначения.

Согласно онлайн табло международного аэропорта "Уфа", самолет вылетел из в 21:49 по Москве.

Комментариями аэропорта и авиакомпании "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, в четверг пассажирский лайнер "Победы", летевший из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия из-за обнаружения подозрительного предмета и экстренно сел в международном аэропорту "Уфа".

Посадка была совершена в 16:34 по Москве.

В самолете находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа.

Челябинск Победа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 5 января

Военная операция на Украине

В войска РФ отданы указания ввести на Рождество режим прекращения огня на Украине

Режиссер Никита Михалков госпитализирован с гриппом

Режиссер Никита Михалков госпитализирован с гриппом
Военная операция на Украине

Путин поручил Шойгу на Рождество прекратить огонь по всей линии соприкосновения на Украине

Источник сообщил о госпитализации Никиты Михалкова в Москве

Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека

Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах выросло до 21 человека

Подавший сигнал бедствия самолет рейса Москва-Челябинск сел в Уфе

Семнадцать человек пострадали при пожаре в Чебоксарах

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и вопросы энергетики

Пандемия коронавируса

В России более 3,2 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки

В России более 3,2 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });