Самолет "Победы", приземлившийся в Уфе из-за подозрительного предмета, вылетел в Челябинск

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Boeing 737 авиакомпании "Победа", следовавший рейсом Москва-Челябинск, который экстренно приземлился в Уфе из-за обнаружения подозрительного предмета на борту, отправился в пункт назначения.

Согласно онлайн табло международного аэропорта "Уфа", самолет вылетел из в 21:49 по Москве.

Комментариями аэропорта и авиакомпании "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, в четверг пассажирский лайнер "Победы", летевший из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия из-за обнаружения подозрительного предмета и экстренно сел в международном аэропорту "Уфа".

Посадка была совершена в 16:34 по Москве.

В самолете находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа.