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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Минобороны сообщило о наступлении войск РФ на донецком направлении в минувшие сутки

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские войска продолжали в минувшие сутки наступательные действия на донецком направлении, здесь осуществлялось непрерывное огневое поражение подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ, потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сказал он на брифинге в пятницу.

По его словам, "на купянском направлении в течение прошедших суток результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля".

"На красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказал Конашенков.

Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщил он.

"На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил представитель Минобороны РФ.

На брифинге были приведены данные за минувшие сутки, до введения режима прекращения огня.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 января 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ
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