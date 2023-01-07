Губернатор Севастополя заявил о сбитом над городом беспилотнике

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в субботу ночью в Севастополе по беспилотнику, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Силы ПВО (...) сбили БПЛА над Северным молом", - написал он в своем телеграм-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.