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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

Губернатор Севастополя заявил о сбитом над городом беспилотнике

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в субботу ночью в Севастополе по беспилотнику, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Силы ПВО (...) сбили БПЛА над Северным молом", - написал он в своем телеграм-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Севастополь
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