Синоптики спрогнозировали сорокаградусные морозы в Башкирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Башкирии в ближайшие дни, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в субботу.

"От БашУГМС (Башгидромет - ИФ) поступило штормовое предложение об опасных погодных явлениях на территории республики. 8-10 января местами по республике ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы будет понижаться до -40, -42°С", - говорится в сообщении.

На сайте Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в свою очередь, сообщается, что морозы на территории региона начнут ослабевать во второй половине следующей недели.