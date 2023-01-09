Более 600 большегрузов скопились на российско-грузинской границе в Северной Осетии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Из-за ограничения движения по участку Военно-грузинской дороги проезда через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают несколько сотен единиц грузового транспорта, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"Скопление грузового автотранспорта, ожидающего проезда через МАПП "Верхний Ларс" на дорогах, составляет 615 единиц. За праздничные выходные через пункт пропуска пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 24 тыс. 680 единиц автотранспорта и 65 тыс. 840 человек", - сказал Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он добавил, что на данный момент проезд по участку Военно-грузинской дороги закрыт для большегрузных автомобилей.

По информации Главного управления МЧС республики, ограничения на проезд большегрузов по Военно-грузинской дороге от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из России введены 8 января в связи с ухудшением погоды на территории Грузии и действуют до особого распоряжения.

Военно-грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.