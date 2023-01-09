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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Песков заявил, что помилование в РФ осуществляется строго по закону

Песков заявил, что помилование в РФ осуществляется строго по закону
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Процедура помилования в РФ осуществляется в строгом соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По просьбе журналистов Песков в понедельник прокомментировал заявление предпринимателя Евгения Пригожина о помиловании "группы заключенных, принимавших участие в спецоперации". У пресс-секретаря уточнили, подписывал ли президент РФ соответствующие документы о помиловании.

"Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента", - сказал Песков.

Он напомнил о существовании предусмотренной законом процедуре помилования, которая "начинается в самих местах лишения свободы, потом (продолжается) на региональном уровне, потом - федеральном уровне и финализируется указом президента".

"Здесь я только могу сказать, что, естественно, помилование может быть (осуществлено) только в строгом соответствии с законом", - подчеркнул Песков.

У него уточнили, может ли он подтвердить, что такие случаи, о которых заявил Пригожин, были.

"Я могу сказать, что помилование осуществляется в строгом соответствии с законом", - сказал Песков.

Дмитрий Песков
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