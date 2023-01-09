Новый глава МИД Китая Цинь Ган обсудил Украину по телефону с Лавровым

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Новый глава МИД Китая Цинь Ган провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, они обсудили Украину. Об этом сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на китайское внешнеполитическое ведомство.

"Китайский Цинь Ган и российский глава МИД обменялись взглядами по Украине", - сообщает Bloomberg.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лавров обсудил двусторонние и глобальные вопросы с недавно назначенным министром иностранных дел КНР.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что в ходе разговора министры констатировали единство подходов Москвы и Пекина к проблемам мирового развития.

Главы внешнеполитических ведомств также выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, уровнем координации в ООН, БРИКС, ШОС и других международных структурах.

Лавров пригласил министра иностранных дел КНР посетить Россию в удобное для него время, сообщили в МИД РФ.