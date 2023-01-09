Правительство продлило и расширило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 г.

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство расширило и продлило до 2025 года программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи", - сказал Мишустин в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами.

Он отметил, что будет увеличено число услуг, доступных в рамке программы, а также будут расширены возможности медицинской реабилитации.

"Теперь она (реабилитация) будет проводиться и на дому с представлением пациентам необходимых медицинских изделий. В программу включены новые направления, среди которых профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение", - сообщил глава правительства.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании заявила, что в текущем году финансирование программы в рамках обязательного медицинского страхования увеличено на 295 млрд рублей.

"Финансирование программы в рамках обязательного медицинского страхования увеличено в 2023 году на 295 млрд рублей, включая увеличение фонда оплаты труда не менее чем на 8,5%", - сказала она.

По ее словам, почти на 8 млрд рублей возрастут расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит осуществить высокотехнологичные вмешательства в 1,3 млн случаев.

В 2023 году также на 14% увеличены объемы первичной медико-санитарной помощи и на 35% - по медицинской реабилитации.

По ее словам, в программе также предусмотрены положения, позволяющие людям с ограниченными возможностями в передвижении, а также проживающим в отдаленных районах и сельской местности получить реабилитацию на дому при условии, что такая реабилитация им показана. Одновременно медорганизации получили право предоставить таким пациентам нужные медизделия как для реабилитационных мероприятий, так и для возможности передвижения и компенсации временно утраченной функции организма. Средства для закупки таких изделий предусмотрены.