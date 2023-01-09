Из Ан-26 после вылета из Якутии в Магадан вывалился багаж

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - У самолета Ан-26, который вылетел из Магана в Якутии в Магадан, произошла разгерметизация грузового отсека и из него выпала часть багажа, сообщило Восточно-Сибирское следственное управление Следственного комитета на транспорте.

Инцидент произошел после вылета Ан-26 из аэропорта Магана. У самолета сорвало замки грузовой рампы с правой стороны, были повреждены правое и центральное крепление рампы, часть багажа вылетела из отсека, предварительно установили в СК. Также в пресс-релизе говорится о разгерметизации салона.

На борту было 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Командир воздушного судна решил вернуться в Маган. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

В связи со случившимся проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили экипаж.