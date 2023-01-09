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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Скончался создатель ракетных комплексов "Калибр" Павел Камнев

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Научный руководитель концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Камнев умер в понедельник на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба компании.

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - сказано в сообщении.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Согласно открытым данным, Камнев - создатель семейства ракет "Калибр".

Пресс служба отмечает, что "Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, учёным в области ракетостроения".

"Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", - сказано в сообщении.

Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, получив распределение на Свердловский машиностроительный завод имени М. И. Калинина, где прошёл трудовой путь от инженера до первого заместителя главного конструктора - руководителя предприятия.

В апреле 2017 года был назначен на должность научного руководителя Концерна ВКО "Алмаз - Антей" и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор". "Павел Иванович работал до последнего дня своей жизни", - отмечается в сообщении.

Камнев - автор более двадцати изобретений, соавтор свыше трёхсот научно-технических отчётов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Алмаз - Антей Павел Камнев
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