Патрушев заявил, что в условиях новых военных угроз России нужны сильная армия и спецслужбы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - России необходимы сильная армия и спецслужбы для нейтрализации появляющихся военных угроз, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев в интервью, которое опубликовано на сайте "Аргументов и фактов"

По его словам, проект американского бюджета на 2023 год предполагает развязывание новых войн.

"Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 трлн долларов на оборону ассигнуется половина - более 850 млрд долларов. Только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта планируется выделить 45 млрд", - сказал Патрушев.