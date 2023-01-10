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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Патрушев заявил, что в условиях новых военных угроз России нужны сильная армия и спецслужбы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - России необходимы сильная армия и спецслужбы для нейтрализации появляющихся военных угроз, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев в интервью, которое опубликовано на сайте "Аргументов и фактов"

По его словам, проект американского бюджета на 2023 год предполагает развязывание новых войн.

"Из общей суммы запланированных расходов федерального правительства в 1,7 трлн долларов на оборону ассигнуется половина - более 850 млрд долларов. Только на продолжение боевых действий на Украине и затягивание конфликта планируется выделить 45 млрд", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев
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