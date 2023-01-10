Песков опроверг сообщения о встречах Медведева с представителями США в Турции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле не подтверждают публикации ряда телеграм-каналов о том, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 9 января встречался в Турции с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и замгоссекретаря США Викторией Нуланд, и вновь призывают не придавать большое значение информации из этих источников.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами во вторник его спросили, может ли он подтвердить информацию о встречах Медведева.

"Нет, не могу. Могу только повторить только свой вчерашний призыв", - отреагировал представитель Кремля.

"К сожалению, количество фейков в какие-то времена в телеграм-каналах начинает превышать количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски", - добавил Песков.

В понедельник, комментируя появившиеся в телеграм-каналах сообщения о возможной новой волне частичной мобилизации в стране, Песков заявил: "Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам".