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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Путин в среду обсудит с правительством соцподдержку граждан на новых территориях

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 11 января проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России", - говорится в сообщении.

С докладом выступит вице-премьер Татьяна Голикова.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

Владимир Путин
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