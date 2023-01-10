Путин в среду обсудит с правительством соцподдержку граждан на новых территориях
Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 11 января проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России", - говорится в сообщении.
С докладом выступит вице-премьер Татьяна Голикова.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.