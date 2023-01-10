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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Пассажиров застрявшей во Владимире "Ласточки" пересадили в другие поезда

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) пересадила пассажиров поезда "Ласточка" сообщением Нижний Новгород - Москва, остановившимся по техническим причинам во Владимире, в составы вслед идущих электропоездов, сообщает пресс-служба компании.

Так, 143 пассажира в 20:13 были отправлены по маршруту в составе электропоезда №733 "Нижний Новгород - Москва", еще 201 пассажир отправлены в 20:52 в составе электропоезда №707 "Нижний Новгород - Москва".

В свою очередь пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") сообщила, что отправление поезда "Ласточка" №705 сообщением Нижний Новгород - Москва по техническим причинам было задержано во вторник на станции Владимир в 17:44.

Федеральная пассажирская компания ФПК
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