Минобороны проведет акцию по популяризации военной службы и образования

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российское Министерство обороны анонсировало информационно-агитационную акцию по популяризации военной службы.

Кампанию под лозунгом "Есть такая профессия - Родину защищать!" будут проводить до 1 марта в городах и крупных населенных пунктах страны. В ее рамках будут проводить информационные мероприятия для желающих заключить контракт на военную службу или поступить в военные вузы.

"Мероприятия спланированы в различных регионах страны, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части, а также в образовательных организациях среднего общего и среднего профессионального образования", - сообщили в министерстве.

"В городах и крупных населенных пунктах пройдут военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также показательные выступления различных подразделений. Также будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, в которых каждый желающий сможет пройти тестирование и написать заявление для заключения контракта с Министерством обороны РФ", - говорится в сообщении.

В рамках акции об особенностях поступления и обучения в военных вузах проинформируют учеников выпускных классов школ, старшекурсников суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов Минобороны, военнослужащих по призыву и контракту.