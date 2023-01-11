Таит ли "король вирусов" новую угрозу?

Академик РАН Николай Брико рассказал об особенностях вирусов гриппа и об эффективности вакцинации на фоне их изменчивости

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вновь люди во многих странах, в том числе и в России, активно обсуждают вопрос о появлении нового вида гриппа. Надо ли ждать новой пандемии, в какой степени новый штамм опасен? На этот и другие вопросы нашему специальному корреспонденту Вячеславу Терехову отвечает Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф.Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологической и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Николай Брико.

В мире гриппа опять новость?

Корр.: В мире появился новый опасный вид гриппа или это обычное сезонное явление? Известна ли его генетическая составляющая?

Брико: Хочу напомнить, что вирус гриппа не даром называют королем вирусов, поскольку он обладает очень высокой способностью к изменчивости. Поэтому ведется постоянный мониторинг молекулярно-генетических свойств возбудителя вируса гриппа. Кстати, идея создания глобальной системы эпидемиологического надзора за гриппом созрела в середине ХХ века после установления факта непрерывной антигенной изменчивости вируса гриппа А человека и вызываемых им пандемий и эпидемий гриппа.

Если мутация лишь частично затрагивает какой-то ген, тогда отмечаются сезонные подъемы заболеваемости гриппом, а если происходит у вируса полное замещение гена, кодирующего какой-то его участок, то здесь могут быть и большие эпидемии.

Корр.: А что сейчас?

Брико: Несомненно, мы имеем дело с ежегодным сезонным подъемом заболеваемости. Но несомненен также и тот факт, что заболеваемость сейчас снижается. Например, по данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Но несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой. Закончились новогодние каникулы, взрослые вышли на работу, студенты и школьники вернулись в организованные коллективы. Это, конечно же, может сказаться на эпидемической ситуации.

Среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций, по данным Роспотребнадзора, приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, обладающий высокой вирулентностью и способный вызвать серьезные осложнения. Но продолжает циркулировать и вирус гриппа В. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии лидерство остается за респираторно-синтициальными вирусами (вызывают инфекции дыхательных путей – ИФ), риновирусами и метапневмовирусами (вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей - ИФ).

И все-таки: вакцина, вакцина и вакцина!

Корр.: И как сражаться с этим изменением?

Брико: Самым эффективным средством профилактики гриппа, как впрочем и других инфекционных болезней с воздушно-капельным механизмом передачи, является вакцинация. При этом предпочтение следует отдавать квадривалентным вакцинам, включающим антигены вирусов А и В. У нас в России такие вакцины есть, они широко используются в практике. Следует отметить, что вакцинированные против гриппа реже болеют и ОРВИ. Кроме того, имеются многочисленные наблюдения и о том, что вакцинация против гриппа снижает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции. А случаи одновременного инфицирования вирусом гриппа и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не так уж и редки. Я бы рекомендовал одновременно с вакцинацией против гриппа сделать вакцинацию и против пневмококковой инфекции, особенно пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Корр.: А потом могут пойти и пятый, и шестой вирусы. Сколько же можно вакцинироваться? И не грозит ли это полной потерей иммунитета у человека?

Брико: Да нет, конечно. Это совершенно ошибочное мнение, поскольку организм даже маленького ребенка может реагировать больше, чем на сто антигенов, не снижая силы иммунного ответа. Истощение иммунитета в результате вакцинации многокомпонентными вакцинами - это один из антивакцинальных мифов.

Другое дело - это восприимчивость человека к вирусам гриппа птиц и животных, которые вызывают возникновение эпизоотий (распространение инфекционных болезней у представителей одного или многих видов - ИФ) среди последних, что периодически отмечается в ряде стран мира. Люди как правило болеют тяжело, нередко с летальным исходом.

Помимо постоянно происходящей мутации вируса гриппа человека, может произойти и рекомбинация (обмен) генетическим материалом с вирусом птиц и животных. Это очень опасное явление, так как может появиться новый антигенный вариант вируса, к которому у населения нет иммунитета. Поэтому очень важно создание универсальной вакцины, способной защищать от всех вариантов вируса гриппа.

Созданная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Глобальная система надзора за гриппом объединяет деятельность более 150 Национальных центров по гриппу стран мира, являющихся центрами контроля за циркуляцией вирусов гриппа в мире и их изучения. Надзор за гриппом в России осуществляется в рамках Федеральных центров по гриппу и ОРЗ Роспотребнадзора и Национального центра по гриппу ВОЗ, работающих на базе ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России и Центра экологии и эпидемиологии гриппа при Институте вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ "НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России. Выделяют вирус, изучают его молекулярно-генетические свойства, устойчивость к антивирусным препаратам и так далее. После обобщения делается заключение, дается рекомендация по составу вакцин для следующего сезона. Еще раз хочу подчеркнуть: вакцинация - это самое эффективное средство в борьбе с гриппом. И, если даже и заболеет человек, то болезнь у него протекает гораздо легче.

Есть ли риск новой пандемии?

Корр.: Новая пандемия нам не грозит?

Брико: Трудно ответить на этот вопрос. Микроорганизмы - постоянный спутник человечества, они появились на земле гораздо раньше человека. Мы на протяжении всей истории живем в мире противостояния с ними – да, к сожалению, новые варианты возбудителей появляются.... Как правило, новые возбудители болезней человека приходят от животных. Человек в процессе хозяйственной, профессиональной, бытовой деятельности тесно контактирует с животными (птицами) и инфицируется. Возбудитель может сменить свою экологическую нишу, приспособиться к новым условиям и при возможности легкой передачи от человека к человеку могут возникнуть и новые эпидемии. Поэтому нужна глобальная готовность к борьбе с эпидемиями, постоянный мониторинг за свойствами возбудителя.

К сожалению, затормозить процесс эволюции в мире микробов сложно, там быстрее проходит эволюция, чем среди популяции людей. Так что, конечно, будут новые угрозы человечеству, связанные с инфекционными агентами. И прежде всего с вирусами, потому что мы очень мало знаем еще о вирусах. По данным литературы, их насчитывается около 2 млн видов, а изучено их не так уж и много.