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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Правительство выделит ученым 15,5 млрд рублей на новые отечественные приборы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В 2023 году правительство выделит двум сотням научных организаций 15,5 млрд рублей грантов на обновление приборной базы, сообщил через пресс-службу Минобрнауки вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В 2022 году таких грантов было выделено на 3,7 млрд рублей меньше.

Гранты будут выделены в рамках национального проекта "Наука и университеты". Одним из обязательных условий вице-премьер назвал закупку оборудования российского производства.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также через пресс-службу отметил, что его ведомство планомерно повышает требования к минимальному объему закупок отечественного оборудования.

"В 2021 году этот показатель составлял порядка 10%, в 2022 - около 15%, в этом году для организаций утверждено значение по закупкам отечественного оборудования в объеме не менее 20%", - сообщил Фальков.

В 2023 году было подано 202 заявки на получение грантов. "Каждая организация должна была предоставить ряд обязательных документов, в том числе программу обновления приборной базы, а также обоснование потребности в научно-лабораторных приборах или оборудовании", - пояснили в пресс-службе.

Размер гранта зависит от объема приборной базы, направления научной деятельности организации, ее результативности, техновооруженности, фондоотдачи, численности исследователей.

К участию в программе были допущены все организации, не являющиеся в 2022 году участниками программы "Приоритет-2030".

Самые большие гранты получили МГУ имени Ломоносова и Физический институт Академии наук имени Лебедева, по 567,5 млн рублей и 454 млн рублей. Гранты в размере 340,5 млн рублей и 227 млн рублей будут предоставлены 23 организациям из 11 регионов.

Минобрнауки МГУ ФИАН Дмитрий Чернышенко Валерий Фальков
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