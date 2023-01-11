Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти России продолжат повышать обороноспособность страны и решат все проблемы снабжения военных, в том числе участвующих в специальной военной операции, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей", - сказал он на совещании с членами правительства.

По его словам, все необходимые ресурсы для этого имеются.

Путин также заявил о необходимости добиться в ближайшее время решения "вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам".