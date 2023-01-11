Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Путин пообещал решить все проблемы снабжения военных, участвующих в спецоперации

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти России продолжат повышать обороноспособность страны и решат все проблемы снабжения военных, в том числе участвующих в специальной военной операции, пообещал президент РФ Владимир Путин.

"Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей", - сказал он на совещании с членами правительства.

По его словам, все необходимые ресурсы для этого имеются.

Путин также заявил о необходимости добиться в ближайшее время решения "вопросов, связанных с суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам".

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Суд в Москве заочно арестовал сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае
Пандемия коронавируса

Новый подвариант коронавируса "кракен" в России пока не обнаружен

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса

С 2024 года в России могут разрешить строить деревянные пятиэтажки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });