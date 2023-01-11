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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Путин отмечает результативность работы правительства РФ в 2022 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов правительства за эффективную работу в прошлом году.

"Во-первых, хочу вас поблагодарить за работу в 2022 году. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. И сделано это благодаря, конечно, прежде всего, гражданам России, их собранности, всей нашей собранности и готовности к вызовам, к работе в сложных условиях. Но не в последнюю очередь это результат работы правительства", - сказал Путин в начале совещания с членами правительства в среду.

Он обратил внимание на эффективность команды специалистов, собранных в кабинете министров.

"Михаилу Владимировичу (премьеру РФ Мишустину - ИФ) удалось собрать такую эффективную современную команду заинтересованных людей, заинтересованных в результатах работы, технологически хорошо выстроить всю эту деятельность, и это приносит, конечно, соответствующие результаты", - сказал президент.

Владимир Путин
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