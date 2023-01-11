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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Воды Азовского моря из-за ветра подтопили автотрассу в Херсонской области

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер в Херсонской области повалил деревья, вода из Азовского моря заливает автотрассу на Арабатскую стрелку, сообщил в среду врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В Геническом районе есть поваленные деревья, рекламные вывески, но самая главная неприятность - гонимые сильным ветром воды Азовского моря заливают автотрассу на подъездах к мосту на Арабатскую стрелку", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что уже дал указание МЧС принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан при проезде опасных участков дороги. На трассе дежурят спасатели, готовые прийти на помощь.

"Сейчас проехать можно, дорога не закрыта. Однако при принятии решения на поездку по заливаемым участками учитывайте технические возможности ваших автомобилей, своё водительское мастерство и соотносите их с необходимостью поездки", - добавил губернатор, обращаясь к местным жителям.

Он попросил жителей Херсонской области быть осторожными во время поездок по области.

Херсонская область Азовское море
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