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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Военные РФ сообщили о продолжении успешного наступления на донецком направлении

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России успешно наступают на донецком направлении, удары по противнику наносят авиация и артиллерия, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", - сказал Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены "две артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин" производства США в районах населенных пунктов Лозовое и Песчаное Донецкой народной республики".

Также, по данным Конашенкова, уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области и ДНР, а также две самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" в ДНР и Запорожской области.

"Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - заявил он.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка (ДНР) сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено в воздухе пять украинских беспилотников в ДНР и ЛНР, а также три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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