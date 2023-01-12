Морозы до минус 63 градусов ожидаются в Якутии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Морозы до минус 63 градусов прогнозируются в Якутии 13 и 14 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни морозы не ослабеют (...) 13-14 января на северо-востоке Якутии сильный мороз. Минимальная температура в диапазоне минус 63 - минус 58 градуса", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

Также очень низкая температура будет в Томской области - до -40 градусов. А на севере Красноярского края - до -55 градусов.

Сильный мороз, который сейчас отмечается в ряде регионов, в том числе в Сибирском и Дальневосточной федеральных округах, связан с антициклоном, пришедшим из европейской части России.

Вильфанд уточнил, что в ночь на 12 января наиболее низкие температуры были на северо-востоке Якутии, там минимальная температура достигла -60 градусов. Также низкие температуры были в Сибирском федеральном округе, в Ханты-Мансийском автономном округе, где температура воздуха опустилась до -49 градусов. Сильный мороз также наблюдался в Алтайском крае, где температура опустилась до -39, в Томской области - до -47.

На европейской территории России сильный мороз был в Костромской области, где было зарегистрировано -35 градусов.

При этом, в дальнейшем, по словам научного руководителя Гидрометцентра, на юге западной Сибири прогнозируется значительное повышение температуры: "Будут поступать теплые воздушные массы в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, уже к концу нынешней недели и началу следующей температура будет выше нормы на 4-6 градусов".