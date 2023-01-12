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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

НКО получат 4,3 млрд руб. в рамках первого в 2023 году конкурса президентских грантов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Фонд президентских грантов определил победителей первого в 2023 году конкурса, они получат 4,3 млрд рублей, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Завершающее решение на сегодня по распределению 4,3 млрд (рублей), выделили 2 млрд рублей регионам под 3 млрд (рублей) их софинансирования", - сказал Кириенко журналистам по итогам координационного совета по распределению президентских грантов.

Как уточнили в пресс-службе фонда, почти 4,3 млрд рублей выделены 1 845 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. В этот раз на президентские гранты претендовали 10 615 инициатив.

Кириенко сообщил, что в этом конкурсе появилось новое тематическое направление по поддержке семей участников СВО и мобилизованных граждан. По итогам конкурса получат поддержку 111 таких проектов на 231 млн рублей, это только бюджетные средства (общий бюджет этих проектов с учетом софинансирования составляет 425 млн рублей).

Также, по его словам, в число победителей вошли проекты, направленные на реабилитацию участников СВО. Поддержку получат 23 инициативы, их общий бюджет с учетом софинансирования составляет 122 млн рублей.

Кириенко сообщил, что помимо проектов по поддержке семей участников специальной военной операции и поддержке участников СВО, получивших ранения, резко выросло количество проектов, которые НКО предоставили в сфере военно-патриотического воспитания детей и молодежи, начальной военной подготовки, - 221 такой проект с общей суммой финансирования 881 млн рублей.

Тематики, которые лидируют в этом конкурсе: грантовое направление "охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни"; поддержка семей участников СВО, реабилитация и помощь самим участникам военной операции, получившим ранения; "социальное обслуживание, социальная поддержка" и "защита граждан и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Проекты на первый конкурс президентских грантов 2023 года принимались в сентябре-октябре прошлого года, а в ноябре-декабре прошли независимую экспертизу и получили рейтинг в баллах. Стартовать поддержанные инициативы смогут с 1 февраля. С этого же дня начнется прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2023 года.

На заседании координационного комитета также было принято решение распределить 2 млрд рублей на софинансирование поддержки НКО на региональном уровне в 2023 году. Кириенко сообщил, что растет количество средств, которые выделяют сами регионы, - оно выросло на 700 млн рублей, достигнув 3,1 млрд рублей (не считая Москвы, традиционно не подающей заявку, чтобы дать другим регионам получить больше средств). Регионы смогут получить средства софинансирования уже в феврале.

Сергей Кириенко
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