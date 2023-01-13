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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Из-за плохой погоды в Петербурге 13 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия в Петербурге вынудили пилотов 13 рейсов уйти на запасные аэродромы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

Как только позволят метеоусловия, они вылетят в Санкт-Петербург. Часть рейсов штатно приземлились в Санкт-Петербурге", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе ВВСС, из-за сильного бокового ветра экипажи воздушных судов в зависимости от технических характеристик типов ВС принимают решение о посадке в "Пулково" или уходе на запасные аэродромы. Так, в частности, часть рейсов ушла в Москву.

"При этом аэродром аэропорта "Пулково" работает в штатном режиме", - подчеркнули в ВВСС.

Из-за непогоды часть рейсов задерживается и на вылет. Согласно онлайн-табло аэропорта, таких самолетов насчитывается 20. Вылет одного из рейсов - FV6343 "Петербург-Мурманск" - был прерван из-за оледенения на рулежной дорожке. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне.

Как сообщает ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Петербург Пулково
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