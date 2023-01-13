Почти 300 человек погибли и 2,6 тыс. пострадали в ДТП в России в новогодние праздники

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Порядка 300 человек погибли в результате дорожных аварий в регионах России в период новогодних праздников, сообщила в пятницу пресс-служба Госавтоинспекции РФ.

"С 1 по 8 января на дорогах страны, по предварительным данным, произошло свыше 1,7 тыс. автоаварий, погиб 291 человек и получили травмы более 2,6 тысяч", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, зафиксировано 427 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 55 человек, трое из них - дети. Травмы различной степени тяжести получили 413 человек, из них 50 несовершеннолетних. При этом 145 подобных аварий произошли на пешеходных переходах и 282 - вне зоны перехода.

90 автоаварий за указанный период произошло с участием водителей, у которых отсутствует право управления транспортным средством - в них погибли 24 человека, 123 получили травмы, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, за период новогодних праздников произошло около 120 ДТП с участием нетрезвых автомобилистов: в них погибли 12 человек и еще 173 получили травмы.

Еще 277 дорожных аварий за первые дни Нового года произошло с участием несовершеннолетних, в результате них 24 ребенка погибли, 310 получили травмы. При этом, как отмечают в ГИБДД, подавляющее большинство несовершеннолетних являлись пассажирами транспортных средств.

"В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко - на руках у взрослых. Гибель несовершеннолетних пассажиров в основном связана с травмами, полученными в результате выезда на полосу встречного движения и лобового столкновения с другими автомобилями", - подчеркнули в пресс-службе.

В ГИБДД также подсчитали число детей, попавших в аварию во время пересечения дороги - трое погибших и 50 пострадавших.