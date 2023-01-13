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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Путин поручил прекратить старые политические уголовные дела против жителей новых регионов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил судебным и следственным ведомствам аннулировать уголовные дела, возбужденные до сентября по политическим мотивам в отношении жителей регионов, в сентябре присоединившихся к России.

Это одно из перечня поручений, сформулированных по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека с участием президента. Перечень опубликован на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом РФ, ФСБ России, МВД России и Верховным Судом РФ принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", - говорится в документе.

Доклад о выполнении поручения Путин ждет до 1 мая.

Президент также дал поручение СКР и СПЧ, вместе с уполномоченными по правам человека и Общественной палатой "осуществлять правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод". Первый доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 марта, далее - ежегодно.

Владимир Путин Украина ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область ФСБ СКР Генпрокуратура МВД
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