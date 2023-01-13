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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Минпросвещения заявили, что занятия приграничных школах проводятся по возможности очно

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Занятия в школах на приграничных территориях РФ проводятся в очном формате там, где это позволяет ситуация, сообщили в министре просвещения РФ.

"В ходе встречи военнослужащие задали вопрос про введение дистанционного обучения в школах на приграничных территориях. Глава Минпросвещения (Сергей Кравцов) отметил, что безопасность детей остается неизменным приоритетом и дистанционное обучение - вынужденная мера. В тех школах, где ситуация позволяет, дети посещают школу очно", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ по итогам поездки министра к российским военным на полигон в Белоруссии.

Кроме того, министр сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ, в рамках которых введен модуль по "Элементам начальной военной подготовки".

Минпросвещения
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