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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Замглавы МИД РФ обсудил с генсеком ЮНКТАД изъятие российской агропродукции из-под санкций

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в ходе телефонного разговора с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан продвижение российской сельхозпродукции на мировые рынки.

"Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского Меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ в пятницу.

"Особое внимание было уделено задачам обеспечения реального изъятия отечественной агропродукции из-под действия односторонних антироссийских санкций, восстановления банковских расчетов, нормализации транспортной логистики и страхования грузоперевозок", - отмечается в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, с российской стороны отмечался взаимоувязанный характер заключенных 22 июля 2022 года в Стамбуле "пакетных" договоренностей, что предполагает их одновременную эффективную реализацию.

МИД РФ ЮНКТАД
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