Четыре человека погибли при столкновении поезда с автомобилем в Забайкальском крае

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Семья из четырех человека погибла на железнодорожном переезде в Забайкальском крае при столкновении поезда с легковым автомобилем, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По информации полиции, ДТП произошло в ночь на субботу в Хилокском районе.

"14 января в 00:25 на железнодорожном переезде в населенном пункте Хушенга Хилокского района, по предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда CR-V" выехал на переезд, где произошло столкновение машины и поезда", - сказано в сообщении.

На месте погибли водитель и три пассажира - 30-летняя женщина, а также двое детей, 2010 и 2022 годов рождения.