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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Пять человек погибли в результате ДТП в Кемеровской области

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся в субботу с автобусом на трассе в Кемеровской области, погибли пять человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

ДТП произошло в Топкинском округе на 233-м км автодороги Р-255 "Сибирь".

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" нарушил правила обгона, не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом "Нефаз". В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Топки - Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте аварии. Движение на участке дороги полностью перекрыто. Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Кемеровская область Кемерово
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