Прерванное непогодой электроснабжение в Дагестане полностью восстановлено

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Отмечается, что в восстановительных мероприятиях были задействованы 192 энергетика и 62 единицы техники, в том числе - из соседних республик: Чечни, Ингушетии и Северной Осетии-Алании.

Пресс-служба Минэнерго РФ также подтвердила, что в Дагестане полностью восстановлено электроснабжение.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за снегопада и сильных ветров.