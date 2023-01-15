Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе подросток погибли, еще двое получили травмы в результате массовой аварии в Салаватском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в воскресенье.

По предварительным данным, днем на 10 км автодороги Кропачево-Ачит столкнулись грузовая "Газель" и встречный "Черри Вери". От удара "Газель" отбросило в стоящий грузовик "Мерседес", а "Черри" - в припаркованный лесовоз Volvo.

В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля скончались до приезда скорой помощи. Двоих, в том числе 12-летнего мальчика, увезли в больницу. При транспортировке несовершеннолетний скончался. Водителю "Газели" также оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Причины аварии выясняются.