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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Суд признал банкротом экс-члена совета директоров банка "Кредит Экспрес" Бойко-Великого

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник признал несостоятельным (банкротом) экс-члена совета директоров банка "Кредит Экспресс" (Ростов-на-Дону) Василия Бойко-Великого.

Вынесено решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества, сообщает сайт суда.

Суд 20 июня 2022 года признал обоснованным заявление физлица Павла Садкова о банкротстве Бойко-Великого и открыл в отношении должника процедуру реструктуризации долгов.

Суд тогда включил требование Садкова в размере 17,7 млн рублей основного долга и 56,2 млн рублей неустойки в реестр кредиторов бизнесмена.

В производстве суда находится и поступившее в марте 2022 года заявление самого банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка "Кредит Экспресс") о банкротстве бизнесмена. В соответствии с законодательством оно должно быть рассмотрено после заявления физлица, поступившего в ноябре 2021 года.

В июне 2021 года АСВ направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 8 физических лиц, в том числе Василия Бойко-Великого. Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд рублей.

Против Бойко-Великого, а также сотрудников банка Анастасии Новотной, Натальи Ципиновой и Егора Пихтина возбуждено уголовное дело о многомиллионной растрате средств банка "Кредит Экспресс".

ЦБ РФ 15 марта 2018 года отозвал лицензию у банка "Кредит Экспресс" на осуществление банковских операций, поскольку в его деятельности были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также было выявлено снижение размера собственных средств (капитала).

Арбитражный суд Ростовской области 20 июня 2018 года признал финучреждение несостоятельным и открыл конкурсное производство. Впоследствии процедура была продлена.

"Кредит Экспресс" по итогам 2017 года занимал 357-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Василий Бойко-Великий Кредит Экспресс
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