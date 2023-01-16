Минобороны РФ сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступление на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей".

"На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении, - сказал он, - артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой народной республики уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап".

"На южно-донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Уничтожены оружейный склад армии Украины в районе Красного Лимана в ДНР и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе Малокатериновки в Запорожской области, "а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе", заявил Конашенков.

По его словам, также за сутки уничтожены: украинская боевая машина РСЗО "Град", гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30 в ДНР, гаубицы 2А65 "Мста-Б" и 2С3 "Акация" в Запорожской области, гаубица 2С1 "Гвоздика" в Херсонской области.

"Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе населенного пункта Кармазиновка (ЛНР) и AN/ТPQ-50 в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР)", - сказал Конашенков.

Он заявил, что средствами противовоздушной обороны сбито три украинских беспилотника в ЛНР, а также перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области.