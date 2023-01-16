Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Минобороны РФ сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступление на донецком направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей".

"На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении, - сказал он, - артиллерийские подразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Терны Донецкой народной республики уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап".

"На южно-донецком направлении подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области и 108-й бригаде территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Уничтожены оружейный склад армии Украины в районе Красного Лимана в ДНР и ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе Малокатериновки в Запорожской области, "а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе", заявил Конашенков.

По его словам, также за сутки уничтожены: украинская боевая машина РСЗО "Град", гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" и гаубица Д-30 в ДНР, гаубицы 2А65 "Мста-Б" и 2С3 "Акация" в Запорожской области, гаубица 2С1 "Гвоздика" в Херсонской области.

"Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 в районе населенного пункта Кармазиновка (ЛНР) и AN/ТPQ-50 в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР)", - сказал Конашенков.

Он заявил, что средствами противовоздушной обороны сбито три украинских беспилотника в ЛНР, а также перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

Страховщиков ОМС обяжут формировать индивидуальные истории застрахованных на Госуслугах

Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников увеличилось до семи

Глава Севастополя сообщил об отражении очередной атаки беспилотников

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 января

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике

Что произошло за день: воскресенье, 15 января

Экстренные службы сообщили о 3 погибших военных при детонации боекомплекта под Белгородом

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что субботние удары по системе военного управления ВСУ достигли целей

Военная операция на Украине

Путин заявил о положительной динамике СВО

Путин заявил о положительной динамике СВО
Пандемия коронавируса

В России за сутки СOVID-19 заболели почти 4,8 тыс. человек

В России за сутки СOVID-19 заболели почти 4,8 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });