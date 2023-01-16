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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

В Северной Осетии увеличат число туроператоров, чтобы подстегнуть спрос у туристов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Северной Осетии в 2023 году будут работать над увеличением количества туроператоров, чтобы привлечь в регион больше туристов, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета республики по туризму Ацамаз Дзарахохов.

"Увеличение количества туроператоров будет расширять турпоток и способствовать привлечению туристов", - считает он.

По его словам, росту турпотока в республику также поспособствует формирование имиджа республики с привлечением популярных блогеров и федеральных телеканалов, появление и развитие новых видов туризма, развитие и обновление туристической инфраструктуры, а также улучшение обслуживания в индустрии гостеприимства.

Северная Осетия Ацамаз Дзарахохов
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