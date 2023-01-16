Проверка на российском рынке выявила 8,4% некачественного зерна в 2022 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доля зерна, не отвечающего требованиям нормативной документации, в 2022 году в России составила 8,4% (6,5 млн тонн) из проверенных 77,6 млн тонн отечественного и импортированного зерна и продуктов его переработки, сообщает Центр оценки качества зерна (ведомство Россельхознадзора).

В 2022 году было проведено рекордное количество исследований - 4,5 миллиона. Россельхознадзор не выпустил в обращение все партии зерна, которое оказалось некачественным при проверке.

По предварительным данным Росстата, в 2022 году собрано 153,8 млн тонн зерна против 121,4 млн тонн в 2021 году.