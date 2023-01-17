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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Путин призвал правительство РФ и регионы работать над повышением уровня оплаты труда

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ и региональные власти должны бороться с низким уровнем оплаты труда и неполной занятостью, особенно в наиболее проблемных отраслях и субъектах страны, заявил президент Владимир Путин.

"Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

В качестве примера глава государства привел автопром.

"Правительству вместе с субъектами федерации нужно работать над исправлением этой ситуации", - подчеркнул Путин.

По его словам, у властей есть все возможности для решения этого вопроса.

Владимир Путин
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