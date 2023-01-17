Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование Северного Ледовитого океана
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили многочасовое патрулирование над Северным Ледовитым океаном, сообщило Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана продолжительностью более 10 часов", - говорится в сообщении.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.