Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 января снижена на 1%, до 4,719 тыс. рублей за тонну

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из России с 18 января 2023 года снижена до 4 тыс. 719,4 рубля за тонну с 4 тыс. 766,3 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Снижение составит 1%.

Пошлина на ячмень повышена до 3 тыс. 977,6 рубля с 3 тыс. 870,6 рубля за тонну, на кукурузу - снижена до 1 тыс. 174,6 рубля с 1 тыс. 289,4 рубля за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $309,5 за тонну на пшеницу ($311,1 неделей ранее), $278,4 - на ячмень ($276,8), $221,4 - на кукурузу ($224,2).

Новые пошлины будут действовать по 24 января включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 17 января

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Турчак отметил необходимость создания условий для возвращения уехавших россиян

Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование Северного Ледовитого океана

Кассационный суд оставил в силе приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

В РСТ опасаются, что инструкторы-проводники не успеют пройти аттестацию до июля

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Песков сказал, что тема продолжения мобилизации в РФ поднимается искусственно

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });