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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В МИД РФ пока не видят серьезных предложений Запада по переговорам на Украине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Москва готова будет рассмотреть любые серьезные предложения Запада о переговорах по Украине, но пока таких предложений не поступало, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о перспективах переговоров России и Запада по Украине.

Однако, по словам министра, "предложений серьезных пока мы не видим".

МИД РФ Сергей Лавров Украина
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