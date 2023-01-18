Путин заявил, что "некоторые инозаказчики" не расплачиваются за оборонную продукцию РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не спешат за нее расплачиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Речь идет о том, ...что некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются. Здесь, конечно, мы должны поддержать предприятия, и мы, конечно, это сделаем", - сказал он в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

У президента также поинтересовались, будет ли в связи с текущей внешнеполитической ситуацией оказываться дополнительная поддержка предприятий ОПК.

"Она постоянно оказывается. Мы по нескольким направлениям работаем. Деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, на расширение производства, на выпуск современной наиболее востребованной продукции, на выпуск изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве. В общем, здесь очень много направлений поддержки", - отреагировал глава государства.

Он также рассказал, что только что обсуждал с руководством концерна еще одну форму такой поддержки.

"Имею в виду, что внешний рынок вышел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских Вооруженных сил, поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства. И на это мы посмотрим сейчас. Не буду вдаваться в детали", - добавил Путин.