Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин заявил, что "некоторые инозаказчики" не расплачиваются за оборонную продукцию РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не спешат за нее расплачиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Есть еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Речь идет о том, ...что некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются. Здесь, конечно, мы должны поддержать предприятия, и мы, конечно, это сделаем", - сказал он в ходе общения с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей".

У президента также поинтересовались, будет ли в связи с текущей внешнеполитической ситуацией оказываться дополнительная поддержка предприятий ОПК.

"Она постоянно оказывается. Мы по нескольким направлениям работаем. Деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, на расширение производства, на выпуск современной наиболее востребованной продукции, на выпуск изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве. В общем, здесь очень много направлений поддержки", - отреагировал глава государства.

Он также рассказал, что только что обсуждал с руководством концерна еще одну форму такой поддержки.

"Имею в виду, что внешний рынок вышел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских Вооруженных сил, поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства. И на это мы посмотрим сейчас. Не буду вдаваться в детали", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });