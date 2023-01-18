Путин поручил в 2023 г. на 100% удовлетворить во всех регионах потребность в детских садах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости уже в текущем году добиться во всех регионах стопроцентного удовлетворения потребностей граждан, желающих устроить ребенка в детский сад.

"Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу - чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения", - сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в среду.

По его словам, сегодня в РФ насчитывается 64 региона, где на 100 процентов удовлетворены такие потребности.

В частности, решения такой задачи необходимо добиться и в Петербурге, хотя здесь, отметил Путин, "действительно практически во всех районах это сделано".