Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин поручил в 2023 г. на 100% удовлетворить во всех регионах потребность в детских садах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости уже в текущем году добиться во всех регионах стопроцентного удовлетворения потребностей граждан, желающих устроить ребенка в детский сад.

"Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу - чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения", - сказал Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в среду.

По его словам, сегодня в РФ насчитывается 64 региона, где на 100 процентов удовлетворены такие потребности.

В частности, решения такой задачи необходимо добиться и в Петербурге, хотя здесь, отметил Путин, "действительно практически во всех районах это сделано".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });