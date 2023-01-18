Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Эксперты DLBI сообщили об утечке в сеть данных 75% россиян в 2022 году

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - За прошлый год в открытом доступе в интернете в результате утечек оказались данные трех четвертей граждан России. К такому выводу пришли специалисты российского сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) после анализа утечек, информация о которых появлялась в течение 2022 года.

Как рассказали в компании, эксперты проанализировали практически все утечки, так или иначе связанные с Россией, как крупные, такие как данные Почты России, сервисов Яндекс.Еда и Delivery Club, компаний СДЭК, Гемотест, Туту.ру, биржи Kwork, так и более 260 менее масштабных. Большинство утечек содержало контактные данные пользователей, в части также присутствовали пароли и информация об использовании различных интернет-сервисов.

"После объединения данных и их очистки от ошибок, повторов, а также информации, не относящейся к российским пользователям, общий объем проанализированных утечек составил 99,8 млн уникальных e-mail адресов и 109,7 млн уникальных телефонных номеров", - рассказали в DLBI.

По мнению основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна, последний показатель можно соотнести с численностью населения России, где у большинства имеется только один телефонный номер. "Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% всех жителей России или 85% жителей взрослого (трудоспособного) и старшего возраста", - сказал Оганесян.

В 2022 году было отмечено беспрецедентно высокое количество утечек персональных данных. По данным Роскомнадзора, с начала 2022 года резко увеличилось количество утечек, их было более 140 случаев, а в Сеть попали около 600 млн записей о гражданах. В то же время годом ранее было зафиксировано всего четыре крупных инцидента с персональными данными, в ходе которых в открытый доступ попало 2,7 млн записей.

"Столь резкий рост объема утечек связан, в первую очередь, с большим числом атак украинских хактевистов после начала СВО. При этом многие, в том числе, и крупнейшие российские компании почивали на лаврах и оказались банально не готовы защищать свои данные, что и привело к столь объемным утечкам", - считает Оганесян.

В то же время, он обратил внимание, что некоторые сферы утечки почти не затронули. "Например, финансовый сектор, который подвергался как хакерским, так и инсайдерским атакам в течение последних пяти лет, смог справиться с проблемой, и утечек данных из банков и финансовых организаций в прошлом году практически не было", - сказал эксперт.

DLBI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });