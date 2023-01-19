ФСБ возбудила против гражданина США дело о шпионаже

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении гражданина США, который подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности РФ".

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