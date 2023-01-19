Журналистка Бэлла Куркова скончалась в Петербурге на 88-м году жизни

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин.

"Это был великий журналист и организатор. Эта потеря не только для журналистского сообщества, но и для всей демократической России. Она стояла у истоков российской демократии. До последнего своего дня она была примером великому служению делу. Она всегда была, есть и будет относиться к профессионалам с большой буквы"- сказал Радин.

Он сообщил, что информация о похоронах и прощании появится позже.

Куркова родилась в 1935 году в Брянске. В 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Начала путь журналиста в газете "Советская Чукотка". В 1968 она пришла на ленинградское телевидение, а в 1988-м ее команда запустила легендарную программу "Пятое колесо". В начале 1990-х Куркова стала народным депутатом Ленсовета и России, а в 1991-м возглавила ленинградскую дирекцию ВГТРК, после работала на Пятом канале и телеканале "Культура". За 20 лет она создала два десятка многосерийных фильмов о Петербурге. Всего в ее фильмографии более 200 документальных лент.