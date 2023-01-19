Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Поправки о расширении льгот по НДФЛ для обманутых дольщиков прошли I чтение

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении дольщиков, не получивших в срок недвижимость от строительных компаний, от уплаты НДФЛ при получении квартир и машино-мест, достроенных в соответствии с региональными законами.

Такие изменения к статье 217 Налогового кодекса предложила группа депутатов от "Единой России" и ЛДПР.

Достройка проблемных объектов может происходить как в соответствии с федеральным законом о защите прав дольщиков, так и с региональными. Но пока только в первом случае дольщики освобождаются от уплаты НДФЛ при получении своих объектов.

Законопроект дополняет статью 217 НК словами о том, что аналогичное правило будет распространяться и на дольщиков, чьи права восстанавливались в рамках регионального законодательства.

Это "позволит восстановить социальную справедливость", считают авторы проекта.

Налоговый кодекс НДФЛ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Дружественные" нерезиденты стали крупнейшими продавцами на рынке акций РФ

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Песков сказал, что заявление Медведева не означает изменение ядерной доктрины РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Песков предупредил о последствиях поставок Украине вооружений для ударов по территории РФ

Клишас не видит возможности использовать имущество уехавших россиян без поправок в УК

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

Бывшие участники СВО получат возможность преподавать курс начальной военной подготовки

ФСБ возбудила против гражданина США дело о шпионаже

Что произошло за день: среда, 18 января

Утвержден стандарт услуг "Все включено" и "Ультра все включено" в отелях России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });