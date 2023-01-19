Поправки о расширении льгот по НДФЛ для обманутых дольщиков прошли I чтение

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении дольщиков, не получивших в срок недвижимость от строительных компаний, от уплаты НДФЛ при получении квартир и машино-мест, достроенных в соответствии с региональными законами.

Такие изменения к статье 217 Налогового кодекса предложила группа депутатов от "Единой России" и ЛДПР.

Достройка проблемных объектов может происходить как в соответствии с федеральным законом о защите прав дольщиков, так и с региональными. Но пока только в первом случае дольщики освобождаются от уплаты НДФЛ при получении своих объектов.

Законопроект дополняет статью 217 НК словами о том, что аналогичное правило будет распространяться и на дольщиков, чьи права восстанавливались в рамках регионального законодательства.

Это "позволит восстановить социальную справедливость", считают авторы проекта.