Корабль "Прогресс МС-22" отправится к МКС 9 февраля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22" отправится к Международной космической станции (МКС) 9 февраля с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". В настоящее время корабль проходит подготовку к запуску.

Сообщается также, что на космодром Байконур был отправлен грузовой корабль "Прогресс МС-25".

"После окончания комплексных, пневмовакуумных и приемо-сдаточных испытаний "Прогресс МС-25" погрузили в железнодорожный транспортный агрегат", - говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", сейчас на космодроме находятся грузовые корабли "Прогресс МС-22", "Прогресс МС-23" и "Прогресс МС-24".