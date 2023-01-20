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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Корабль "Прогресс МС-22" отправится к МКС 9 февраля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Прогресс МС-22" отправится к Международной космической станции (МКС) 9 февраля с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе". В настоящее время корабль проходит подготовку к запуску.

Сообщается также, что на космодром Байконур был отправлен грузовой корабль "Прогресс МС-25".

"После окончания комплексных, пневмовакуумных и приемо-сдаточных испытаний "Прогресс МС-25" погрузили в железнодорожный транспортный агрегат", - говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", сейчас на космодроме находятся грузовые корабли "Прогресс МС-22", "Прогресс МС-23" и "Прогресс МС-24".

Прогресс МС-22 Роскосмос МКС
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