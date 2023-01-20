По требованию АСВ арестовано имущество бывших руководителей Русского торгового банка

У каждого из них арестованы средства в пределах 6,6 млрд рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 января по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) ввел меры обеспечения в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей Русского торгового банка (РТБК, Москва).

В частности, суд арестовал денежные средства бывших зампредправления РТБК Игоря Сафонова, членов совета директоров Людмилы Сапегиной и Александра Аврутина, экс-члена правления Натальи Мартыновой и главбуха Ольги Сучковой в пределах 6,6 млрд рублей у каждого, кроме сумм в размере прожиточного минимума на самого человека и его иждивенцев, говорится в определении на сайте суда.

Суд также запретил Росрегистрации производить регистрацию прав на недвижимость и другое имущество должников.

Арбитраж 15 ноября 2022 года решил привлечь к субсидиарной ответственности Сафонова, Сапегину, Аврутина, Мартынову и Сучкову. Суд тогда приостановил производство по заявлению в части определения размера ответственности до окончания формирования конкурсной массы банка и завершения расчетов с кредиторами. Дело рассматривалось по заявлению АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 8 человек, ранее контролировавших банк, в размере 6,6 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа 12 октября 2022 года оставил в силе отказ АСВ принять меры обеспечения по иску. Агентство 12 декабря подало новое заявление, которое 17 января было удовлетворено.

Банк России отозвал у лицензию у РТБК с 20 апреля 2018 года, Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом 10 августа 2018 года.

По данным ЦБ, основными владельцами банка через ряд юрлиц являются Сергей и Нина Муравленко (суммарно 25,54%), Сергей Тюленев (19%), Александр Аврутин (19,32%).

РТБК по итогам 2017 года занимал 217-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 215-е место в банковской системе cтраны.