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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

В Москве начинается суд по делу о попытке убийства двух подростков

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы в конце января приступит к рассмотрению уголовного дела о покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек 2006 и 2004 года рождения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Никиты Лебедева назначено на 24 января и будет проходить в закрытом режиме", - сказала представитель суда.

Как установлено следствием, Лебедев в течение 2020 года, используя вымышленные имена страниц в социальной сети "ВКонтакте", знакомился с несовершеннолетними, которым предлагал за отдельную плату выполнять опасные для жизни и здоровья трюки на большой высоте, фиксировать их на фото или видеокамеру и отправлять ему как доказательство выполненной просьбы.

Так, он уговаривал несовершеннолетних потерпевших висеть вниз головой из окон и крыш домов, что представляло реальную угрозу для их жизни. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

По данным СК, "свои поступки Лебедев совершал в связи с наличием у него расстройства сексуального предпочтения".

Лебедеву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство (по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мосгорсуд
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