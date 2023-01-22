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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:20

Володин заявил, что поставки наступательного вооружения Киеву приведут к катастрофе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В случае поставок странами НАТО наступательного вооружения Киеву последуют ответные меры со стороны РФ, эскалация может закончиться трагедией мирового масштаба, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе", - написал Володин в воскресенье в своем телеграм-канале.

По его словам, в случае поставок Вашингтоном и странами НАТО вооружения, "которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия".

"Члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством", - отметил спикер Госдумы.

"Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом", - считает Володин.

По его мнению, с учётом технологического превосходства российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, "необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны".

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - отметил Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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